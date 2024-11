"Les comptes sont en amélioration" selon la ville du Saint-Esprit, dont la gestion de la caisse des écoles a été épinglée par la CRTC

Dans une publication en date du 21 novembre 2024, la Chambre Régionale et Territoriale des Comptes, à la demande du préfet du territoire, signalait "un déficit de 1 051 326 euros" de la caisse des écoles du Saint-Esprit.

C’est le préfet de Martinique qui avait transmis le compte administratif de 2023 et le budget primitif de 2024 de cette caisse à la CRTC, afin qu’elle se prononce "sur le caractère suffisant des mesures de redressement prises par la collectivité, dans le cadre du plan de retour à l’équilibre budgétaire".

"La situation s'est largement améliorée" répond aujourd’hui la municipalité spiritaine, grâce à une subvention accordée en octobre 2023 par le COROM (Contrat de Redressement en Outre-Mer).

Il s’agit d’une photographie de l’année 2023. Aujourd’hui, en novembre 2024, on peut dire que la situation s'est largement améliorée. En fait, ce qu'il faut retenir c'est que la ville candidater donc un appel à projets lancé par l'état, a été retenu dans le cadre du COROM (Contrat de Redressement en Outre-Mer) co-construit avec les services de l'État et la ville, pour atteindre une trajectoire financière vertueuse et pluriannuelle.