22 nouveaux gendarmes en Martinique pour renouveler l’effectif de la compagnie de Trinité

L’effectif de la gendarmerie de Trinité a changé. Les 22 nouveaux militaires qui ont remplacé leurs anciens collègues, seront ventilés dans 6 brigades du nord atlantique, au Robert, à Sainte-Marie, au Gros-Morne, au Lorrain, à Basse-Pointe et au poste trinitéen). Une partie de cette nouvelle équipe est affectée à la cellule recherche et au PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie). La mission des militaires dure en moyenne entre 3 et 5 ans selon le territoire d’affectation (…). En fait, les gendarmes sont astreints à une obligation de mobilité, que ce soient les officiers et les sous-officiers, en tenant compte toutefois de certaines situations. La gendarmerie renouvelle ses effectifs à peu près d’un tiers chaque année. Gendarmerie de Trinité Cette nouvelle équipe prend ses fonctions dans un contexte accru de faits divers et d’homicides (22 depuis le début de l’année à ce jour), une réalité qu’intègre les missions de la gendarmerie sur le terrain. Les difficultés auxquelles ils feront face, sont la délinquance, la lutte contre les violences intra-familiales, ainsi que la prolifération des armes et des stupéfiants. Compagnie de Trinité 100 militaires sont actuellement déployés sur la zone nord atlantique, la gendarmerie qui compte au total en Martinique, 620 personnels dont les administratifs et 260 réservistes.

