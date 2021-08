23 974 familles de Martinique perçoivent l'allocation de rentrée scolaire

La Caisse d'allocations familiales de Martinique annonce ce mardi 17 août 2017, le versement de l'allocation de rentrée scolaire à 23 974 familles. Cette aide permet d’assumer certaines dépenses liées à la rentrée des classes.

Pour la rentrée 2021, l’allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée ce mardi 17 août 2021.

23 974 familles vont percevoir cette aide pour 34 934 enfants inscrits dans les établissements scolaires de Martinique. L'aide permet d’assumer certaines dépenses liées à la rentrée des classes.

Quels montants ?

Cette aide est allouée aux foyers qui ont à charge au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans, et est versée sous conditions de ressources, c’est-à-dire que les revenus du foyer ne doivent pas dépasser un certain plafond. Revenus inférieurs à 25.319 euros pour un enfant à charge, 31.162 pour deux enfants à charge et 37. 005 euros pour trois enfants.

Comment en bénéficier ?

● Cette aide est versée automatiquement si vos enfants ont entre 6 et 15 ans.

● Si vous avez des enfants âgés de 16 à 18 ans, vous n’avez pas besoin d’envoyer de certificat de scolarité : la déclaration de scolarité ou d’apprentissage de vos enfants s’effectue directement en ligne, depuis l’espace "Mon Compte" sur le site caf.fr ou l’application mobile " Caf – Mon Compte". Cette démarche simple et rapide s’effectue dès le mois de juillet.

● Dans le cas où votre enfant a moins de 6 ans mais entre déjà en CP, vous devez transmettre à la Caf un certificat de scolarité, à récupérer auprès de l’établissement de votre enfant.