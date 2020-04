24e jour de confinement, en Martinique, les femmes enceintes s’inquiètent et veulent de plus en plus accoucher à domicile

Les femmes enceintes sont-elles plus vulnérables au Covid-19 ? Comment vivent-elles leur grossesse en ce moment ? Comment sont-elles suivies ? Une maman confie son angoisse. Une autre explique son choix d’accoucher finalement à la maison. Les médecins, eux, sont rassurants.

"Il m’a fallu revoir toute l’organisation du cabinet. La salle d’attente est désinfectée en permanence et n’accueille pas plus de trois patientes à la fois. Je passe beaucoup de temps avec chacune d’entre elles. Pour le moment, les données scientifiques sur le coronavirus sont rassurantes quant à la contamination entre la maman et le bébé".

"Avant le confinement, chaque fois que j’allais quelque part, les gens s’extasiaient devant mon ventre, au point que certains allaient même jusqu’à le caresser. C’était un geste bienveillant mais aujourd’hui, rétrospectivement, ça me fait peur."

"Je me pose beaucoup de questions. Si je venais à être contaminée, comment ça se passera pour le bébé ? Être confinée, quand on est enceinte, c’est dur. Pour ma première grossesse, j’ai travaillé jusqu’au bout. Or, cette fois, comme beaucoup de gens, je me retrouve au chômage partiel. Alors, parfois l’ennui prend le dessus. A la maison, je grignote énormément. Depuis le confinement, j’ai pris 2,5 kg".

Jusqu’à la semaine dernière, on ne dépistait pas systématiquement, parce qu’on n’avait pas les moyens de le faire. Nous avons reçu lundi dernier 2000 tests. Du coup, on fait le prélèvement pour toutes celles qui présentent des symptômes et qui sont dans leur troisième trimestre".

"On les appelle toutes les 48h pour s’assurer que leur état est stable. En cas de problème, elles reviennent nous voir et peuvent être hospitalisées, soit dans une unité Covid du CHU, soit à la MFME, si c’est lié directement à la grossesse. Jusqu’ici, fort heureusement, nous n’avons eu aucun cas".

"Je me suis d’abord filmé à mon cabinet avec tout le matériel. J’ai filmé une poupée qui descend pour leur montrer comment le bébé arrive. Je me suis filmé également en train de pousser pour qu’elles comprennent comment le faire lors de l’accouchement. Le cours allie une vidéo, une présentation PowerPoint, des photos, et leurs questions auxquelles je réponds".

"Depuis le confinement, nous avons reçu 7 ou 8 demandes. Nous n’en avons accepté que 3, parce qu’on ne peut pas faire les choses au dernier moment. Un accouchement à domicile exige une préparation particulière, notamment pour la gestion de la douleur, car il n’y a pas de péridurale. Il faut également mettre en place une relation de confiance mutuelle et s’assurer que la grossesse est normale".

"Il était réticent à cause du manque de médicalisation, comme le fait qu’il n’y ait qu’une sage-femme et pas de gynécologue. Mais, quand le directeur de la clinique Saint-Paul, où je devais accoucher, a annoncé que les papas ne seront plus admis au bloc, ça lui a fait un choc. Pour lui, c’était impensable de ne pas assister à la naissance de sa fille. En plus, il avait peur que j’attrape le coronavirus à l’hôpital. Finalement, il a changé d’avis au moment du confinement. J’accoucherai donc à la maison, en petit comité, avec lui, notre garçon et la sage-femme".

