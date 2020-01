2500 manifestants contre la réforme des retraites et du baccalauréat dans les rues de Fort-de-France

A l'appel de l'intersyndicale, des syndicats de l'éducation nationale, des collégiens et des lycéens ont manifesté contre la réforme des retraites et du baccalauréat. Le projet de loi de réforme des retraites a été présenté aujourd'hui, vendredi 24 janvier 2020, en conseil des ministres.

Brigitte Brault •

©Martinique la 1 ère ...

©Martinique la 1 ère ...

©Martinique 1 ère ...

Communiqué unitaire intersyndical interprofessionnel national cgt, fo, fsu, Solidaires, organisations lycéennes et etudiantes du 24 au matin, avec annonce d'une nouvelle journée de mobilisation le mercredi 29 janvier :



Nos mobilisations seront victorieuses #greve24janvier pic.twitter.com/uzXhw6UysT — Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) January 24, 2020

©Martinique 1 ère ...

À lire aussi Retraites : les infirmiers libéraux de Martinique sont eux aussi dans la rue

À lire aussi Réforme des retraites : les avocats de Martinique protestent en chantant

1300 collégiens et lycéens ont manifesté parmi les 2500 personnes qui défilaient ce matin (vendredi 24 janvier 2020) dans les rues de Fort-de-France à l'appel de l'intersyndicale (UNSA, CFE-CGC, CGTM, FSU, F.O, et CDMT), et de l'intersyndicale de l'éducation nationale contre la réforme des retraites et du baccalauréat.La manifestation s'est déroulée dans le calme, boulevard du Général de Gaulle et dans les rues commerçantes de Fort-de-France.Parrallèlement, Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé et Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, ont présenté le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et le projet de loi instituant un système universel de retraite en conseil des ministres.