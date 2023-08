26 jeunes distingués après une préparation militaire au Morne-Rouge

26 jeunes âgés de 16 à 19 ans ont reçu (25 août) l’insigne justifiant leur participation à une préparation militaire terre (PMT) du 33e RIMA.

Cette cérémonie du 33e RIMA s'est déroulée au Morne-Rouge, en présence de Jenny Dulys Petit maire de la commune.

Des jeunes confiants en l'avenir

Âgés de 16 à 23 ans, ces jeunes ont démontré leur volonté de découvrir le métier des armés et leur intérêt de participer à la défense.

Lors de la lecture de l’ordre du jour, le chef de corps, le colonel Sébastien Escat, les a félicités pour avoir "fait preuve d’une motivation exemplaire et d’une combativité remarquable qui font honneur à la jeunesse française en général, et antillaise en particulier". Certains de ces jeunes rejoindront peut-être la réserve ou l’active.

Le 33e Rima un avenir pour la jeunesse

Fort de plus de 400 hommes, le 33e RIMA dispose de capacités de manœuvre en terrain montagneux, tropical et humide. Le régiment est le garant, en Martinique et en Guadeloupe, de la souveraineté française dans la région.

Elle porte assistance aux populations en cas de catastrophes naturelles et assure une coopération avec les nations de la Caraïbe : Sainte-Lucie, Dominique, République dominicaine, Antigua, Aruba et Curaçao.