2e tour des législatives en Martinique : l'abstention est le principal adversaire des candidats

Selon la dernière estimation de la préfecture, 10,20% des électeurs martiniquais ont voté à la mi-journée pour ce second tour des élections législatives. C’est légèrement plus que lors du 1er tour samedi dernier dont le taux était de 7,20% à la même heure. L’abstention reste donc à cette heure, le principal adversaire des 8 candidats encore en compétition.

Guy Etienne •

Y aura-t-il un sursaut significatif de l’électorat à l’issue de ce second tour des élections législatives de 2022 ? La question taraude tous les candidats encore en lice, même ceux qui ont enregistré une avance confortable samedi dernier, lors du 1er tour. Car un vote massif conforte non seulement la légitimité du vainqueur, mais il est aussi l'un des traits les plus caractéristiques de la bonne santé d'un régime démocratique.

Près de 80 % d’abstention au 1er tour

La tendance à la bouderie des urnes s’est encore vérifiée à midi ce samedi 18 juin 2022, où le taux de participation était de 10,20% des inscrits, soit 3% de plus que samedi dernier (11 juin). Mais cela reste une maigre progression sur 304 536 inscrits, alors que l’abstention affichait avec insolence, 78% le week-end dernier.

Exemples de mobilisation :

Trinité , 11,6% de participation à 12h contre 9,26% lors du scrutin du 1 er tour, sur 10 188 inscrits,

, 11,6% de participation à 12h contre 9,26% lors du scrutin du 1 tour, sur 10 188 inscrits, Macouba , 84 votants à midi sur 998 inscrits, soit 8,45%,

, 84 votants à midi sur 998 inscrits, soit 8,45%, Sainte-Marie , sur 16 353 inscrits, 9,72% de ces électeurs s’étaient déjà déplacés contre 9,07% samedi dernier. En 2017, on a comptabilisé 18,89 % en 2017 dans le même créneau horaire.

, sur 16 353 inscrits, 9,72% de ces électeurs s’étaient déjà déplacés contre 9,07% samedi dernier. En 2017, on a comptabilisé 18,89 % en 2017 dans le même créneau horaire. Lamentin , 9,89% des inscrits étaient passés dans les isoloirs à 12h. Ils étaient 8,31% la semaine passée, mais nettement moins qu’en 2017 avec 13,18% pour le même pointage.

, 9,89% des inscrits étaient passés dans les isoloirs à 12h. Ils étaient 8,31% la semaine passée, mais nettement moins qu’en 2017 avec 13,18% pour le même pointage. Fort-de-France, 11, 92% de participation sur les 60 bureaux de cette circonscription unique, soit +2 points par rapport au 1 er tour à la même heure.

11, 92% de participation sur les 60 bureaux de cette circonscription unique, soit +2 points par rapport au 1 tour à la même heure. Rivière-Salée , sur 10 219 inscrits, 10,56 d’entre eux avaient voté à 12h, soit + 2 pts comparé au 1 er tour à pareille heure.

, sur 10 219 inscrits, 10,56 d’entre eux avaient voté à 12h, soit + 2 pts comparé au 1 tour à pareille heure. Diamant , 12,47 % des 5228 inscrits se sont prononcés à midi, soit - 3 pts que la semaine précédente.

, 12,47 % des 5228 inscrits se sont prononcés à midi, soit - 3 pts que la semaine précédente. François , on a compté 1819 votants à 12h, soit 11,23%. Au 1 er tour, c’était 9,07% à la même heure.

, on a compté 1819 votants à 12h, soit 11,23%. Au 1 tour, c’était 9,07% à la même heure. Vauclin, 806 personnes avaient voté à midi sur 8052 inscrits, c’est-à-dire 10%, soit +2 pts par rapport à samedi dernier.

Timide progression

Pour ce second tour, on observe donc une participation légèrement supérieure à la pause méridienne.

Dans un climat de relative désinstitutionnalisation de la politique, de plus grande individualisation des choix et des convictions personnelles, le droit de ne pas voter acquiert une certaine légitimité. (…) La participation politique s'organise à partir de plusieurs scènes d'expression citoyennes et de plusieurs répertoires d'action : le vote, l'abstention et la manifestation. C'est à partir d'un usage combiné de la démocratie représentative et de la démocratie participative que de plus en plus de citoyens se font entendre. Il est plus facile aujourd'hui de protester et de se positionner contre que d'adhérer à un système ou à une ligne politique. Et dans l'utilisation de ces formes d'expression protestataire, l'abstention occupe une certaine place. conseil-constitutionnel.fr (Cahiers du Conseil Constitutionnel n°23 - dossier : La citoyenneté)

Diversité de l’abstention

(…) Les abstentionnistes ne constituent pas un bloc homogène, ni du point de vue sociologique ni du point de vue politique. En France, les travaux consacrés à l'abstention ont montré sa diversité soit en l'associant à un manque d'intégration sociale, soit en privilégiant son instrumentalisation politique, soit encore en la considérant comme l'expression d'un comportement stratégique ou rationnel propre au contexte d'une élection donnée. D'une façon plus large, elle s'inscrit dans une évolution plus globale de redéfinition d'un nouveau modèle de citoyenneté et de nouvelles formes de politisation et d'expression démocratique. conseil-constitutionnel.fr

En Martinique, le vote se poursuit jusqu’à 18h ce samedi 18 juin pour le 2e tour de l’élection à la députation, dans les 4 circonscriptions de l’île.