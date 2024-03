5 millions d'euros pour la modernisation des exploitations de cannes et de bananes en Martinique

Cet appel à projets concerne les exploitations dont la Surface Agricole Utile (SAU) est supérieure à 20ha pour la banane et à 30ha pour la canne. L’enveloppe totale est de 5 millions d'euros financée conjointement par le fonds FEADER. "3 millions seront consacrés à la filière banane et 2 millions à celle de la canne à sucre".

L'objectif est de venir en aide aux agriculteurs afin de soutenir les plantations de cannes à sucre et de bananes, les travaux d’amélioration foncière et les investissements liés à ces cultures. Les dossiers des exploitations dont la SAU (Surface Agricole Utile) est en dessous des seuils, ne sont pas concernés par cet appel à projet. Ils pourront faire l’objet d’un dépôt de demande d'aide au fil de l'eau, au fur et à mesure du déroulement du programme.