5 personnes tuées en une soirée à Saint-Vincent et les Grenadines

Cinq hommes discutent dans un quartier populaire de Kingstown, la capitale de Saint-Vincent et les Grenadines, mercredi 19 juillet vers 20 heures.

Sur les vidéos tournées sur des portables par des individus près du lieu du crime, on voit une camionnette blanche qui arrive dans la rue à grande vitesse. Les tirs sont entendus depuis l’intérieur du véhicule qui quitte rapidement la scène. Les cinq personnes sont à terre.

La police arrive rapidement car le commissariat de Kingstown n’est pas loin de la scène de crime. Quatre personnes sont déjà mortes. La 5e, un collégien âgé de 13 ans, est encore en vie. Transporté en urgence à l’hôpital, il meurt quelques heures plus tard.

Les suspects courent toujours. On ne sait pas s'il s'agit d'un règlement de compte.

On demande à la population de régler leurs problèmes d’une manière plus amicale, civilisé et adulte. Nous demandons à la population de respecter les vies des autres.