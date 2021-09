66 658 élèves font leur rentrée 2021/2022 en Martinique dans le contexte sanitaire

Après les professeurs la semaine dernière, c'est au tour des élèves de retrouver les classes. Ainsi, 66 658 élèves effectuent leur rentrée ce lundi 13 septembre 2021, dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire. Un chiffre en baisse. L'académie perd encore des élèves.

Alain Livori •

2 800, c’est le nombre d’élèves que l’académie de Martinique a perdu entre la rentrée 2020 et celle de 2021. Une baisse importante que le rectorat devra analyser. Cette situation existe depuis un certain nombre d’années, mais s’est amplifiée.

De 72 757 élèves en 2018, l’académie est passée à 70 655 en 2019 puis 69 459 en 2020 pour atteindre cette année 66 658.

Une diminution constante sauf chez les enseignants



En 4 ans, la Martinique a donc perdu plus de 6 000 élèves. Un déclin qui touche à peu près dans les mêmes proportions, le 1er et le second degré.

En 2020 dans le 1er degré il y avait 33 412 élèves contre 31 574 cette année, ce qui représente environ 1 800 élèves de moins. De son côté, le second degré comptait en 2020, 36 047 élèves et cette année ils sont 35 084 soit près de 1 000 élèves de moins.

Un chiffre est cependant en augmentation. Il s'agit du nombre d’enseignants. De 6 317 en 2020, il passe à 6 351 pour cette rentrée, ce qui représente 34 enseignants supplémentaires.