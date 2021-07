67 nouveaux diplômés acclamés lors de la cérémonie de fin d'année de l'EGC

L'école de gestion et de commerce de Martinique (EGC), organisait (8 juillet 2021), sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes. Un moment fort pour l’établissement qui entend développer ses filières de formation pour qu’elles répondent aux besoins des secteurs d’employabilité du territoire.

Karl Sivatte •

Pour la communauté de l’école de gestion de Martinique (EGC) une manifestation de remise des diplômes est toujours un moment important. Une manifestation riche en émotions en présence des parents et de représentants d'entreprises ayant accueilli ces étudiants en stage.

Marie-Eugénie André, la marraine de la promotion 2021 de l'EGC Martinique, a encouragé les étudiants à aller au bout de leur potentiel. • ©K.S

Pour cette cérémonie protocolaire et festive, Marie-Eugénie André, ancienne Directrice Cabinet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Martinique était la marraine de cette promotion 2021.

67 étudiants de l'EGC ont reçu leur diplôme. Pour eux, une forme de soulagement après un parcours difficile de 3 ans pour aller au bout du cursus, avec la crise Covid, l'équipe pédagogique a dû trouver des solutions pour garder les étudiants motivés.

Le bel hommage à Hervé Honoré ancien président de l'EGC

Parmi les moments forts, il y a eu cette intervention de la marraine de promotion qui a incité les jeunes de l’EGC à aller au bout de leurs rêves en se donnant les moyens avec une posture de verticalité à assumer. Durant son discours, Marie-Eugénie André a rendu un poignant hommage à Hervé Honoré, ancien président de l'école.

Moment d'émotions en cette fin d'année marquée par un taux de réussite de 85%. • ©K. Sivatte

Parmi les intervenants, Jean-Claude Manéré, président de la Commission Formation professionnelle de la CCIM a évoqué les ambitions de la CCIM et de l'EGC pour la jeunesse martiniquaise.

L’objectif n’est pas uniquement l’obtention d’un diplôme mais de penser à l’insertion, avec des formations proposées qui soient adaptées aux besoins du territoire. Je souhaite que ces diplômes vous permettent de rayonner sur le territoire de Martinique dans le domaine pour lequel vous avez été formés…et que vous puissiez tutorer les plus jeunes qui arrivent derrière. Jean-Claude Manéré, président de la commission Formation professionnelle à la CCIM.

Des étudiants formés et diplômés qui espèrent pouvoir rester en Martinique. • ©K. Sivatte

Le taux de réussite pour cette année 2021 est de 85% pour les 3 cursus proposés en Martinique : Bachelor EGC, le Master en Management et Administration des Entreprises et, la formation de Chef de projet Web et stratégie digitale.

Dans leur prise de parole, les étudiants primés ont insisté sur la valeur travail, la régularité et l’investissement permanent. Tous ont salué et remercié les équipes pédagogiques qui ont su les motiver pour aller au bout.

L’École de Gestion et de Commerce de Martinique est membre d’un réseau de 18 écoles et a rejoint en 2020 la marque formation de la CCI Martinique : Skillfor Campus. Penser qualité dans le contenu des formations proposées est l’un des leitmotivs de cet établissement qui veut associer à la réflexion ce besoin de futurs cadres et dirigeants du territoire.

Elles ont dit...

Ludivine Palmyre : "Pour moi il est fondamental de rester en Martinique et de pouvoir valoriser notre territoire en y apportant notre savoir-faire..." • ©K. Sivatte

Très soulagée, émue et heureuse. C’était inattendu pour moi d’être major de promotion mais c’est du pur bonheur... Je souhaitais poursuivre mes études avec un Master en data-analyst mais la vie en a décidé autrement puisque j’ai trouvé un emploi, je serai chef de projet digital en restant ici en Martinique. Pour moi il est fondamental de rester en Martinique et de pouvoir valoriser notre territoire en y apportant notre savoir-faire pour qu’on puisse évoluer continuellement. Cette formation a été très dense avec des projets compliqués mais je n’ai jamais baissé les bras. Ludivine Palmyre, major de promotion Chef de projet Web et stratégie digitale

Charlotte Dolly, majore de promo Bachelor in business a été félictée pour ses performances. Elle va poursuivre des études à Bordeaux et souhaite travailler ensuite en Martinique. • ©K Sivatte