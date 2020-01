7 militants anti-chlordecone convoqués par le tribunal correctionnel ce lundi 13 Janvier

Une centaine de personnes a répondu présent à l'appel du "Komité 13 janvier 2020" réunit jeudi 9 janvier à la maison des syndicats à Fort-de-France. L'objectif : mettre en place une ligne de défense pour les 7 militants anti-chlordecone convoqués par la justice lundi 13 janvier 2019 à 14 h.

A l'appel du "Komité 13 janvier 2020", le collectif zéro chlordécone, la fédération du Parti Socialiste, zéro poison, des partis politiques indépendantistes et nationalistes, et l'organisation Nasyon Matnik présidée par Anicia Berton ont répondu présents à la réunion d'hier soir (jeudi 9 janvier 2019) à la maison des syndicats de Fort-de-France.Les faits reprochés par la justice à 7 militants anti-chlordecone : "violence sur agent de la force publique en réunion et avec arme". Parmi les militants, 3 font également l'objet d'un contrôle judiciaire avec "interdiction de manifester devant un supermarché".Ces derniers avaient été interpellés et placés en garde-à-vue le 28 novembre 2019, 5 jours après des échauffourées entre les manifestants et les gendarmes près de l'Euromarché Océanis au Robert.Deux gendarmes avaient été blessés.