77 nouvelles contraventions à bord des bus du TCSP de Martinique et sur sa voie réservée

Les contrôles inopinés de véhicules non autorisés sur la voie réservée aux bus du Transport Collectif en Site Propre et de la fraude à bord se poursuivent. Vendredi 27 octobre 2023, en présence du directeur de cabinet du préfet et de la procureure de la République en Martinique, la police a verbalisé 77 contrevenants. D’autres opérations similaires "seront organisées dans les prochaines semaines".

Guy Etienne •

Vendredi 27 octobre 2023, Clarisse Taron, procureure de la République en Martinique et Paul-François Schira, le directeur de cabinet du préfet du territoire (Jean-Christophe Bouvier), ont assisté à un nouveau contrôle routier inattendu à Fort-de-France. Il a été réalisé sur les voies du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) et à bord de ses bus. "77 contraventions" dressées cette fois Les policiers de la Direction Territoriale de la Police Nationale (la DTPN), ont une fois de plus dressé plusieurs dizaines de procès-verbaux. Cette nouvelle opération menée en collaboration avec l’autorité unique de gestion, Martinique Transports, a toujours pour objectif, d’"assurer le respect de l’usage de la voie réservée principalement aux BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) et de lutter contre la fraude dans les transports publics". Bilan du 27 octobre : 77 contraventions dont 6 pour infraction aux règles de circulation dans la voie réservée aux transports en commun. D’autres opérations seront organisées dans les prochaines semaines. Préfecture de Martinique Le 13 septembre dernier, "une opération similaire avait permis de dresser 36 contraventions dont 21 pour circulation non autorisée dans la voie réservée au TCSP" rappelle la préfecture.

