800 "guerriers de prières" ont veillé toute la nuit avec l'Archevèque David Macaire

Une nuit de prières

Nuit des guerriers de prières

Les participants ont été accueillis à 17 h (samedi 14 septembre 2019). Le diacre Jean Pierre Levif a donné le ton à un rassemblement joyeux et pieux. Ce rendez-vous, s’est poursuivi par un enseignement et des louanges.Le débat et les discussions ont débuté après la projection du film "Coach Carter". Il s'agissait d'un film traitant de la motivation d'une équipe de basket par un coach pour une vision d’ensemble, alliant la formation de l’homme pour une croissance sociale et le développement humain.Les 800 Guerriers de prières ont veillé toute la nuit, parfois, en chants, en adoration et en silence. L’Archevêque de Fort de France et de Saint Pierre a confessé toute la nuit, et a célébré la messe de 6h15.L’objectif de la pastorale diocésaine des hommes à l'initiative de Monseigneur David Macaire, a été de partager un moment de prières ponctués de témoignages.Si l’expression "guerrier de prières" ne se trouve pas dans la Bible, elle signifie une grande implication basée sur l’enseignement des écritures.