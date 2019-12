82 000 euros de promesses de dons pour le Téléthon 2019 en Martinique

L'édition 2019 du Téléthon qui a commencé le samedi 7 décembre 2019, se poursuit ce dimanche 8 décembre. En Martinique grâce aux nombreux défis et aux appels au 36 37, c'est 82 000 euros de promesses de dons qui ont été collectés pour lutter contre les maladies rares.

Ronny Regard •

Des bénévoles du Téléthon 2019 • ©Facebook Téléthon Martinique ...

De nombreux défis organisés

L'édition 2019 du Téléthon qui se déroule samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 a permis de collecter 82 000 euros de promesses de dons en Martinique. Une somme en hausse par rapport à l' édition 2018 qui avait atteint 65 000 euros.Geneviève Do, la coordinatrice de l'AFM (Association française contre les myopathies) Téléthon, loue la générosité des Martiniquais pour combattre les maladies rares."Je suis très satisfaite dans la mesure où les Martiniquais ont encore repondu présent malgré les difficultés à cause de la grève. Les gens y croient et ils ont tenu bon au delà des établissements scolaires où il y a eu des difficultés.La générosité a payé et puis je crois que tout le monde aujourd'hui a compris l'intérêt de la recherche et l'intérêt qu'il y a pour tout un chacun de donner pour que les choses avancent et pour soulager la situation des familles".De nombreux défis ont été organisés dans toutes les communes de Martinique, comme le défi sport et équilibre au kiosque Guédon à Fort-de-France. Une vente de gâteaux et pâtés à la villa Chantecler, le blue foyal challenge qui relie en yoles, le Marin à- Fort-de-France ou encore le défi des motards qui ont obtenu pendant 34 heures des fonds dans toutes les communes de la Martinique.L'AFM a aussi pu compter sur les milliers de bénévoles qui ont relayé les appels aux 36 37.Au niveau national, le compteur affiche 74 millions d'euros de promesses de dons au cours du week end. Une somme qui servira à financer la recherche, aider les familles et améliorer les conditions de vies des malades.