82% des Martiniquais se disent heureux selon une enquête de Qualistat

enquête réalisée par Qualistat sur un échantillon de 505 personnes âgées de 18 ans et plus;

enquête réalisée par Qualistat sur un échantillon de 505 personnes âgées de 18 ans et plus; • ©Martinique la 1ere

8 martiniquais sur 10 se disent heureux, c'est le résultat d’une enquête menée par l’institut de sondages Qualistat sur un échantillon de 505 personnes âgées de 18 ans et plus. Les conclusions de cette enquête ont été présentées jeudi 27 octobre 2022 en Martinique aux représentants du monde économique. (Re)voir le reportage de Eddylia Eugène Mormin et Christèlle Sivatte.

Jean-Claude Samyde •

Après deux ans de crise sanitaire, la vie a repris. Les Martiniquais restent positifs, même en cette période économique ou les prix ont augmenté avec le conflit en Ukraine. Des Martiniquais se disant heureux dans leur vie actuelle • ©Qualistat Autre surprise de ce sondage, la santé n’est plus la principale préoccupation des martiniquais. Une première depuis l’émergence de l’épidémie de COVID. Elle se situe désormais au troisième rang, après l’insécurité et le pouvoir d’achat.

partager l'article