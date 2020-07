89,21% de réussite au premier groupe d'épreuves du baccalauréat en Martinique

Les résultats du baccalauréat 2020 ont été publiés ce mardi 7 juillet 2020. Le taux de réussite s'établit à 89,21%. Face à la situation inédite créée par le Covid-19, les épreuves pour les 4727 candidats de Martinique de la session 2020 ont été validées à partir des notes de contrôle continu.

Jean-Claude Samyde •

91,90 % pour le baccalauréat général (88,41% en 2019) : Les taux d’admis sont de 90 % pour la filière ES, 94,65 % en S et 86 % en L.

86,19 % pour le baccalauréat technologique (89,72% en 2019) : Les taux d’admis sont de 83,16% pour la filière STMG, 93,75% en STHR, 84,61% en STD2A, 87,86% en STI2D, 100% en STL et 90,09% en ST2S.

87,51 % pour le baccalauréat professionnel (81,94% en 2019) : Les taux d’admis sont de 86,28% pour le secteur « Production » et 88,9 % pour le secteur « Services ».

©marc Balssa

Les oraux de rattrapage

Depuis ce matin (mardi 7 juillet) les 4727 candidats de Martinique (enseignement général, filière technologique et professionnels) consultent les résultats des épreuves du baccalauréat.Le taux de réussite s'établit à 89,21% dans l'académie de Martinique. La moyenne nationale est de 91,5%Les épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat ont été passées en contrôle continu. Face à la situation inédite créée par la crise sanitaire du Covid-19 et afin de ne léser aucun candidat tout en maintenant le sérieux et l’exigence du baccalauréat, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a arrêté cette formule qui s'appuie sur les renseignées dans le livret scolaire, le livret de formation ou encore le dossier de contrôle continu.À l’issue de la délibération du premier groupe, les résultats des baccalauréats général, technologique et professionnel pour l’académie de Martinique s’établissent comme suit :Les épreuves du second groupe dit de rattrapage débutent le mercredi 8 juillet pour les candidats au baccalauréat général et technologique dont la note globale à l’examen à l’issue des épreuves du premier groupe est supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 sur 20.Pour les candidats au baccalauréat professionnel dont la note moyenne globale est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, et dont la note à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle définie pour la spécialité est au moins égale à 10 sur 20, l’oral de contrôle est maintenu.Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles.