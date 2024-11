8e journée de R1 en Martinique : de la pluie, des buts... et le Club Franciscain seul leader

Les 7 rencontres de la 8e journée de R1 de football, ont été disputées vendredi soir (8 novembre). On retiendra la belle victoire du Golden-Lion face au leader, le RC Saint-Joseph. Conséquence, le Club Franciscain prend la tête du classement général.

À Saint-Joseph, le derby entre les deux clubs de la commune a été mené tambour battant malgré la pluie. Le leader de la R1, le RC Saint-Joseph a vite pris le dessus sur le Golden-Lion avec un but inscrit à la 18e minute par Florian Goma, 1 à 0.

Le Golden-Lion est revenu à la marque à la 32e minute par Heinrich Méribault, 1 but partout. C’est sur ce score que l’arbitre à renvoyer les Joséphins aux vestiaires pour la pause.

Belle opération du Golden-Lion dans le derby face au RC Saint-Joseph • ©Danel Lordinot

Victoire probante du Golden-Lion face au RC Saint-Joseph

En deuxième mi-temps, Alvyn Lamasine a inscrit un triplé pour le Golden-Lion (63e, 66e, 84e) ce qui a porté le score à 4 buts à 1 pour le Golden-Lion. Une victoire éclatante pour le Golden-Lion et une défaite qui fait perdre la première place du général au RC Saint-Joseph.

On n’a pas su sortir la tête de l’eau et on subit un naufrage. Le Golden-Lion a su exploiter nos erreurs ce que nous n’avons pas su faire. A nous de nous remettre au travail, de panser les bobos et on verra pour la suite. Jérémy Ludon, entraîneur du RC Saint-Jospeh au micro de Daniel Lordinot

Cette victoire 4 buts à 1 pour le Golden-Lion rend le sourire aux hommes du président Saint-Honoré, succès probant qui fait du bien au moral.

Les gars commencent à produire ce que j’attends d’eux, le groupe est sain et travaille bien…Alvyn (Lamasine) a changé de poste et se retrouve avant-centre, un nouveau poste pour lui, il a fallu le rassurer à la mi-temps et lui demander s’être patient. Un triplé en seconde période, une victoire intéressante qui nous permet de remonter au classement, l’objectif est d’aller se mêler dans la lutte des premières places. Fabrice Reuperné, entraîneur du Golden-Lion

Carton du Club Franciscain qui reprend les commandes de la R1

Au François, le Club Franciscain n’a pas tardé à faire la différence face au CS Case-Pilote. Très tôt dans la partie, Philippe Clairville a inscrit un doublé (8e et 23e) permettant aux locaux de faire le break et de mener 2 à 0. C’est le score à la mi-temps.

Le Club Franciscain reprens la tête du championnat après sa victoire face au CS Case-Pilote. • ©Guy-Albert Maloungila

En seconde période, Johnny Marajo a inscrit le 3e but franciscain à la 67e, 3 à 0 et dans la foulée, Jessy Fordant du CS Case-Pilote a écopé d’un carton rouge. Et les attaquants franciscains se sont régalés avec un nouveau but de Johnny Marajo à la 85e portant le score à 4 à 0.

Et dans le temps additionnel, Kylian Polomat a inscrit le 5e but pour le Club Franciscain, 5 à 0, ce sera le score final au bénéfice du Club Franciscain qui s'empare de la tête du classement.

La Samaritaine s'incline à domicile face au Club Péléen

La Samaritaine a retrouvé son stade Louis-Xercès ce vendredi soir pour accueillir le Club Péléen. La rencontre a été décalée pour permettre aux acteurs de regagner le stade à cause d’un important embouteillage aux environs du Robert.

Les joueurs de la Samaritaine ont été cueillis "à froid" à la 14e minute à la suite du but signé Anthony Simonet, 1 à 0 pour le Club Péléen. La Samaritaine a perdu un de ses joueurs à 5 minutes de la pause, Dany Hérelle a été exclu pour un carton rouge. Les 22 acteurs ont regagné les vestiaires avec cet avantage de 1 à 0 pour les péléens.

Le Club Péléen est allé s'imposer chez la Samaritaine. • ©Jean-Hugues Bellance

Le public samaritain a poussé ses protégés mais dans une contre-attaque rapide, le Club Péléen inscrit un second but par Wilson Fontaine, 2 à 0 à la 62e minute.

Les joueurs de Gaël Germany n’ont pas baissé les bras malgré leur infériorité numérique et sont revenus à 2 à 1 sur un pénalty transformé par Karl Vitulin à la 78e minute. Malgré les offensives samaritaines, les joueurs de Gilles Précart ont tenu bon et repartent de Sainte-Marie avec 4 points qui font du bien.

3e victoire d'affilée pour le Golden-Star

Au stade Hermann-Panzo de Petit-Bourg, le New-Club était opposé au Golden-Star. Les petits-bourgeois en difficulté ont concédé un but à la 8e minute par l’intermédiaire de Philippe Sinseau, 1 à 0 pour les goldénistes. Le score reste en l’état à la pause.

Durant la seconde période, les joueurs de Petit-Bourg ont tout fait pour revenir à la marque sans succès. À la 82e ce sont les visiteurs qui ont trouvé la faille avec Jean Claudy Félix qui porte le score à 2 à 0. Et c’est sur cette marque que les deux équipes se sont séparées avec une 3e victoire d’affilée pour le Golden-Star.

Hold-up parfait de l'US Diamantinoise face au Club Colonial

La rencontre entre le Club Colonial et l’US Diamantinoise n’a pas attiré grand monde au stade Louis-Achille. À la 25e minute, le Club Colonial a cru ouvrir la marque mais le but a été refusé. 0 à 0 à la mi-temps.

L'équipe de l'US Diamantinoise • ©David Dorin

Dans les 45 dernières minutes, si le Club Colonial a mieux maîtrisé la partie, le club foyalais a été pris à défaut à la 85e minute avec le but victorieux signé Grégory Pastel qui offre la victoire à l’US Diamantinoise, 1 à 0.

Henriol offre la victoire à l'Emulation

Émulation/Espoir, pour ce match entre promus de la R1 au stade municipal de Schoelcher, l’Emulation a, dès la 6e minute, marqué par Gaëtan Henriol, 1 à 0. Si les Schœlchérois ont pris un meilleur départ, les visiteurs sont bien revenus dans la partie sans trouver le chemin des filets, 1 à 0 à la mi-temps.

Un score qui reste en l’état malgré les occasions de part et d’autre avec un engagement de haute intensité, victoire 1 à 0 pour l’Emulation aux dépens de l’Espoir.

Victoire du CO Trénelle face à l'Aiglon

Dans la 7e rencontre de la soirée, au Diamant, le C.O Trénelle qui recevait l'Aiglon du Lamentin a su mieux aborder la rencontre sur une pelouse neutre pour les deux formations. Giovanny Cyrille et Thuiller Ursulet ont inscrit les buts pour le CO Trénelle permettant aux Foyalais de mener 2 à 0 à la mi-temps.

En toute fin de match, l'Aiglon a pu revenir à la marque grâce à un pénalty de Gérald Dondon, victoire du COT sur le score de 2 buts à 1.