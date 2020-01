8e Tounoi ITF de Martinique : victoire de la française Audrey Albié

La française Audrey Albié, numéro 12 et 327e mondiale a remporté, dimanche 19 janvier 2020, le huitième tournoi de l’ITF de l’ASPTT à la Pointe des Grives à Fort-de-France. Elle s'est imposée 6/3 6/4 en finale du simple face à la solide Marine Partaud.

Michel JEAN-GILLES - Jean-Claude SAMYDE •

à gauche et en haut: Audrey Albié. En bas à droite : les finalistes du double : Albié-Partaud Vs Snells-Riley • ©M. Jean-Gilles ...

Le huitième tournoi ITF de Martinique s'est terminé hier (dimanche 19 janvier 2020) par la victoire de la Française Audrey Albié.26 joueuses professionnelles, venant des USA, de Grande-Bretagne, de Roumanie, d'Afrique du Sud, de France, mais également de Trinidad and Tobago, de la Guadeloupe et de la Guyane, ont participé pendant une semaine aux compétitions sur les courts de la Pointe des Grives à Fort-de-France.Audrey Albié réalise le doublé au tournoi international ITF Féminin W15S de l'Asptt. La 327e joueuse mondiale s'est imposée 6/3 6/4 en finale du simple face à Marine Partaud. Cette dernière était aussi sa partenaire de double avec qui elle a conquis le titre, la veille, 6/2-7/6 face à Jahmila Snells et Alexandra Riley des USA.À noter le remarquable parcours de la finaliste Marine Partaud, tête de série 6, qui a éliminé la Suédoise Fanny Oslund, tête de série 4, et la Belge Magali Kempen, tête de série 2.Les spécialistes ont aussi noté la bonne performance de Warona Mdlulwa (Afrique du Sud) 1/4 de finaliste en double.L'équipe organisatrice a déja lancé les invitations pour le 9e tournoi ITF en janvier 2021.