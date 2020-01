Le 8e tournoi international professionnel de tennis féminin de l’ASPTT 972 débute mardi

26 joueuses professionnelles sont inscrites au huitième tournoi de l’ITF de l’ASPTT à la pointe des Grives à Fort-de-France. Elles viennent des USA, de Grande-Bretagne, de Roumanie, d'Afrique du Sud et de France. Les premières rencontres sont programmées mardi 14 janvier 2020 à 10 heures.

Le circuit féminin ITF, est une série de tournois de tennis féminins professionnels. Le tournoi de l'ASPPT 972 intégré au world tour est une compétition internationale qui permet aux jeunes filles d’engranger des points afin d’intégrer plus tard le haut niveau.Le 7e tournoi organisé en Martinique en janvier 2019 a été remporté par Vladica Babic du Monténégro. Elle a battu en finale la Française Alice Tubello en 6/4-6/2.Le premier événement tennistique international de l'année se déroule sur les courts de la pointe des Grives à Fort-de-France du 13 au 19 janvier 2020.26 joueuses professionnelles sont inscrites au huitième ITF de l’ASPTT 972. Les participantes viennent des USA, de Grande-Bretagne, de Roumanie, d'Afrique du Sud, de France, mais également de Trinidad and Tobago de la Guadeloupe et de la Guyane.Ce tournoi est un évènement incontournable pour les amoureux de Tennis.

Les premières rencontres sont programmées mardi 14 janvier 2020 à 10 heures. Les matches se jouent sur les courts de la Pointe des Grives à Fort-de-France, durant toute la semaine.