9 millions de déficit de fonctionnement au SMTVD : plainte a été déposée contre X

6 mois après sa nomination à la tête du Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD), Belfort Birota porte plainte contre X pour "abus de biens sociaux", après qu’il a découvert un déficit de fonctionnement estimé à 9 millions d’euros par la Chambre Régionale des Comptes.

Le SRPJ m'a présenté son rapport dans lequel j’ai constaté qu’un certain nombre de véhicules, 4 pour être précis, ont été vendus à des particuliers en dessous de l’argus et de l’estimation faite par les services. En tant que président de la structure, donc je défends les intérêts du SMTVD, puisque président du conseil syndical et au nom de mes collègues également, j’ai porté plainte contre X et contre toute personne qui serait concernée par la vente de ces voitures, parce que tout cela est considéré me dit-on, comme de l’abus de biens sociaux.