À Fort-de-France, les élus s'attaquent aux "bradjaks marron" qui font vivre un enfer aux riverains nuit et jour

Une intensification des contrôles et peut-être de possibles saisies de véhicules. La mairie de Fort-de-France a décidé de sévir face aux "bradjaks intempestifs". Une décision annoncée après les plaintes de plusieurs riverains, agacés par les bruits assourdissants de ces vieilles voitures, à la veille des jours gras.

Jean-Claude Samyde •

À l'approche des jours gras les "bang-bang" assourdissants et incessants de moteurs et de pots d'échappement des bradjaks se font entendre nuit et jour.

Ces vieilles voitures rénovées pour le carnaval font beaucoup de bruit. Leur circulation est interdite en dehors des parades carnavalesques et pourtant on entend à tout moment leurs détonations.

Il est urgent de s’occuper des abrutis qui font pétarader leurs vieilles voitures en boucle pendant des heures et empêchent toute une population de dormir. C’est infernal!!!!!!!!! Qu’ils soient tolérés durant les jours gras, mais là, plusieurs nuits d’affilée c’est INFERNAL!!!!!! Que la police fasse son travail ! Comment est-ce possible ? Isabelle Nehr, une riveraine

Dans le monde des bradjaks deux catégories s'opposent

Ceux qui sont attachés à la tradition carnavalesque qui respectent les règles. Ne pas circuler en dehors des jours gras, sous peine d'une contravention délivrée par les forces de l'ordre et d'une immobilisation du véhicule, avec mise en fourrière. Ces voitures ne doivent pas dépasser 100 décibels. Leurs propriétaires rivalisent d'imagination pour décorer leurs engins et participent au "Bradjak Show avant les jours gras.

Dans la deuxième catégorie, on retrouve tous ceux qui portent atteinte non seulement à la tranquillité publique mais également à la sécurité des usagers de la route. Dénommée "blakjak marron" ils tournent sans arrêt et font des compétitions de bruit qui ressemblent à "des coups de feu" ou à "des bombes".

Face aux nuisances sonores à répétition, la mairie de Fort-de-France renforcera les contrôles sur les routes.

Les autorités vont procéder à la recherche et à l’identification des conducteurs et ils feront l’objet de sanctions prévues pour ces méfaits.

Nous faisons face à des "Bradjaks marron" qui ne respectent rien qui font du bruit. Nous travaillons avec la police nationale pour mettre des contrôles y compris avec la gendarmerie pour aller jusqu'à la saisie du véhicule parce que c'est impossible c'est intenable. Nous avons des personnes âgées qui nous appellent le soir qui n'arrivent pas à dormir, donc c'est pas acceptable. Tous les soirs dans certains quartiers nous avons des remontées de bruit de pétarades incessantes et cela n'est pas acceptable. Steeve Moreau, en charge de la sécurité à la ville de Fort-de-France Entretien sur radio Martinique la 1ère

Les bradjaks autorisés seront dans le carnaval 2023. À l'issue des contrôles réglementaires, 29 véhicules pourront participer aux parades du 18 au 22 février 2023 à Fort-de-France.