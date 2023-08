A l'ère du numérique, l'église de Martinique se modernise pour collecter des dons

L'église catholique est en train de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour récolter des dons et effectuer sa quête lors des offices religieux, l'institution installe progressivement des terminaux de cartes bancaires dans ses édifices.

Daniel Bétis & Guy Etienne •

Les quêtes digitalisées sont de plus en plus fréquentes dans les paroisses du Diocèse de Martinique. Pour certains fidèles, "l’église est dans l’air du temps" avec son désormais "panier connecté" pour recevoir les dons et le produit de la quête.

Père Monconthour, l'église est connectée • ©Daniel BETIS

Comme tout changement, cela met du temps, mais de plus en plus les fidèles s’habituent aux bornes automatiques mises en place. De plus, nos dons sont sécurisés et c'est rassurant. Gertrude - une paroissienne de Bellevue à Fort-de-France

Plusieurs possibilités de faire des dons

Le père Monconthour • ©Daniel BETIS

Les fidèles, comme le souligne le père Jean-Michel Monconthour, ont plusieurs possibilités de payer en ligne.

Si l'église s'adapte progressivement à la tendance numérique, elle ne ferme pas la porte à la traditionnelle quête avec le panier en osier dédié aux pièces, aux billets, aux chèques et autres enveloppes surprises.

Nous sommes une population vieillissante et nous avons des habitudes. Vous aurez toujours des fidèles qui préfèrent déposer leur monnaie sonnante et trébuchante. Tony - un fidèle de Dillon

©Guyane1ère

Mais pour d'autres citoyens, les dons par carte bancaire sont une manière de faire payer davantage les fidèles.