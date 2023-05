À la Dominique, un missionnaire américain coupable de trafic d’armes

La police de la Dominique a arrêté le missionnaire américain Jason James Grogg pour possession illégale d’armes à feu et de munitions. Après avoir versé une amende aux autorités dominiquaises, Jason James Grogg a été arrêté une deuxième fois et accusé d'avoir fait des déclarations frauduleuses aux douanes.

Caroline Popovic •

En 2021, Jason James Grogg, âgé de 44 ans, sa femme et leurs 4 enfants, s'installent à la Dominique. Originaire de l’État d’Indiana, Grogg il trouve du travail en tant que bénévole chez l’organisation évangélique, Feed My Sheep (Nourrir mes agneaux), installée dans le pays depuis plusieurs années.

En avril 2023, la police de la Dominique, munie d’un mandat pour fouiller le domicile de Jason James Grogg, trouve des armes à feu et des munitions. Dans un conteneur appartenant à Grogg, d’autres munitions sont confisquées.

La police multiplie les preuves

Jason James Grogg, indique que les armes sont par erreur dans son conteneur expédié à la Dominique depuis les États-Unis.

Jason James Grogg et sa femme Jennifer, plaident tout de même coupable pour possession illégale d’armes à feu et de munitions. Le couple n’a pas de permis de port d’armes ce qui est obligatoire à la Dominique.

La police confisque un pistolet Glock 19, équipé d’un guidage laser, 15 cartouches de munitions de 9mm, 19 magazines avec 15 cartouches de 9mm. Des munitions d’une arme Winchester calibre 20, 120 cartouches de 5,56mm, des projectiles de 20mm et de 37mm, ont également été saisis.

L'accusé est membre de la NRA

Les autorités de la Dominique accusent le couple de trafic illégal d’armes à feu. Leurs avocats demandent au magistrat d’imposer une amende au lieu d’une peine de prison qui pourrait aller jusqu’à 15 ans.

Les avocats précisent qu’aux États-Unis, Jason James Grogg est membre de la puissante NRA, Association national des armes à feu. Il enseigne l’utilisation des armes aux jeunes de 15 ans.

Le magistrat Michael Laudat déclare qu’à la Dominique, les armes à feu illégales sont responsables de la hausse de la violence sur l’île et que le trafic d’armes n'est pas toléré par la justice.

La législation interdit l’achat, la vente et la possession d’armes à feu et de munitions. L’utilisation, le port, la fabrication, l’importation et l’exportation sont aussi illégaux.

Fausses déclarations à la douane ?

Jason James Grogg s'acquitte d'une amende de 25.000 dollars caribéen, l'équivalent de 8500 euros.

Le 4 mai 2023, il est arrêté à nouveau. Il doit se rendre à Barbade où il est convoqué par le consulat américain pour expliquer ses problèmes judiciaires.

Interpellé à l’aéroport de la Dominique par le service des douanes, Jason James Grogg est accusé du fait de fournir de fausses déclarations aux services des douanes concernant l’importation d’un véhicule au nom de l'organisation évangélique, Feed My Sheep.

Le centre de l'organisation évangélique Feed My Sheep à la Dominique • ©Feed My Sheep Facebook

Aujourd’hui, la direction prend ses distances avec Jason James Grogg.

M. Grogg est arrivé à la Dominique depuis les États-Unis. Comme beaucoup d’autres visiteurs, il nous a proposé ses services en tant que bénévole. Mais à cause de son comportement abusif et frauduleux envers notre organisation et ses membres, nous avons cessé notre association avec lui. Extrait de la déclaration de l'organisation Feed My Sheep concernant Jason James Grogg

En attendant sa comparution devant le juge pour répondre aux accusations de déclarations frauduleuses faites aux services des douanes, Jason James Grogg dort en prison à la Dominique.