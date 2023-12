À Porto-Rico, les fêtes de fin d’année durent 45 jours

À Porto-Rico, les préparations pour la Navidad (Noël) commencent à la fin du mois de novembre. Ensuite, les festivités s’enchaînent jusqu’à la fin du mois de janvier avec la Fiesta de la Calle San Sébastien, la SanSe, une célébration de danse et de musique qui dure 4 jours.

À Porto-Rico, les fêtes de fin d’année sont une grande affaire où les traditions doivent être respectées.

À partir de la fin de novembre, les maisons sont déjà décorées avec des sapins et des lumières. Les places publiques sont également prêtes pour les fêtes.

Les plats traditionnels sont le arroz con gandules, riz avec pois d’Angole, lechon asado, le porc rôti ainsi que des pasteles, de la viande et de la banane jaune enveloppé dans les feuilles de banane. On sert également du boudin. Le dessert traditionnel s’appelle tembleque. Il s'agit d'un flan de coco parfumé avec de la cannelle.

La boisson traditionnelle s’appelle coquito, un mélange crémeux de lait de coco avec du rhum.

Coquito de Porto-Rico • ©Facebook/coquito de Porto-Rico

À Porto-Rico, le repas de Noël est servi le soir du 24 décembre, la Nochebuena.

La tradition des parrandas, les groupes à pied qui chantent et jouent les instruments comme la guitare et les maracas n’est pas aussi populaire qu’avant.

C’est surtout à la campagne où les orchestres font le tour des quartiers en jouant les chansons traditionnelles de la saison.

Pour accueillir le nouvel an, les maisons sont bien nettoyées. Il s’agit une tradition pour bien commencer l’année.

Les Portoricains ont pour autre tradition de manger 12 raisins pendant les 12 dernières secondes de l’année. Il faut tout manger avant minuit.

Le 6 janvier est Dia de Reyes, le jour des Rois, ou la fête d’Épiphanie. On commémore la visite des 3 mages après la naissance du Christ.

La population aime se rendre dans la ville de Juana Diaz, située sur la côte sud de l’île pour assister à la célébration de Dia de Reyes.

Los Reyes de Juana Diaz • ©Facebook/Los Reyes de Juana Diaz

Huit jours après le jour des Rois, c’est la fête de las octavitas. Dans le passé, c’était une célébration religieuse. Aujourd’hui, il s’agit d’une prolongation de Noël avec de la musique et de la nourriture.

Quelques jours plus tard, les Portoricains célèbrent las Fiestas de la Calle San Sebastian ou la SanSe. La fête de la rue San Sebastien dure 4 jours et se déroule dans la vieille ville de la capitale San Juan, il y a des défilés religieux et carnavalesques ainsi que de la musique. Cette fête marque la fin des célébrations de Noël.

Après la SanSe, les Portoricains doivent attendre seulement 10 mois avant de tout recommencer.