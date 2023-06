À Saint-Joseph, Judith Rierny transforme le bwa floté en objets décoratifs

La rubrique "Fondok" poursuit sa balade à Saint-Joseph. Passionnée de bricolage, cela fait maintenant trois ans que Judith Rierny travaille le "bwa floté" pour en faire des tables, des lampes et bien d’autres objets.

William Zébina - Marc-François Calmo •

Judith Rierny aime créer de ses mains. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu’elle est passionnée de bricolage. Un goût qui lui a été transmis par deux oncles, l’un travaillait le bois et l’autre était un artiste qui réalisait des masques, des sculptures et autres objets.

C’est en 2020, lors d’une promenade près de la mer après un mauvais temps que Judith tombe nez à nez avec une pile de "bwa floté". C’est le coup de foudre, elle persuade alors son mari de remplir le coffre de la voiture pour en ramener à la maison.

Judith Rierny utilise le bwa floté pour ses sculptures. • ©William Zébina

Pendant la crise Covid, la bricoleuse crée des objets. D’abord une table, puis des lampes, des tableaux, etc. La créatrice a installé un atelier confortable au quartier Goureau à l’arrière de sa maison avec des outils qui lui permettent de laisser libre cours à son imagination.

Aujourd’hui Judith confectionne une lampe, elle commence par trouver le centre sur lequel elle va venir visser différents "bwa floté" plus fin. Judith nous confie qu’en un regard, elle voit déjà les formes et comment agencer les pièces les unes avec les autres.

Quelques oeuvres en bwa floté de Judith Rierny. • ©William Zébina

La lampe prend vie, elle installe le culot et le câble électrique qui permettront de la brancher. Quand la lumière s’allume, cela donne du relief et relève la beauté de l’objet.

La créatrice aime être dans son atelier, pour elle, c’est un moment de quiétude. La maison de Judith est décorée par ses nombreuses belles créations.