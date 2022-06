À Sainte-Marie, quand tradition, tourisme et fête se mêlent à Codi-Zouk pour ce dimanche

Dimanche 5 juin 2022, Sainte-Marie réalise la fête du Zouk avec la Team Internationale de 9 à 19h, à l'habitation Lasalle. Dans ce cadre champêtre, plusieurs animations vont se relayer : initiation au zouk, exposition de vinyles, ateliers d'échasses et des arts du cirque, stands de vannerie, ballade en train et en poneys. La clôture se fera avec les artistes Stéphane Ravor, Patrick André, Jean Marc Templet, k'ryn et bien d'autres.

Daniel Betis •

La caravane Codi-Zouk voyage. Après son succès à Batelière en présence du Parrain de Team Internationale, Pierre Edouard Décimus cofondateur de Kassav et de la marraine Marie-Josée Gibon, les artistes prennent la direction du Nord Atlantique à Sainte-Marie. Une ouverture en fanfare avec le groupe à pied Baryl Band L'habitation Lasalle Jouxte avec Le musée Saint-James • ©Daniel Bétis

La fête du Zouk commencera à 9 heures, dans un cadre idyllique fraîchement rénové, l'habitation Lasalle. Ancienne sucrerie fondée à la fin du XVII é siècle, elle élaborait du pur jus de canne pour la distillation du tafia. Baryl Band, formation chatoyante et rythmée, composée de plus de 70 musiciens, dirigée par Max Briler ouvre la fête. Les visiteurs pourront découvrir des stands de vannerie du Morne-des-Esses. Une occasion de découvrir des œuvres réalisées à partir des tiges d'arouman et de cachibou. Les organisateurs ont prévu un moment important sur la plan culturel, la rencontre avec "les maîtres du bélé". Ce sont les gardiens de la tradition et du bèlè. Se ressourcer, trouver vie dans ses racines constituent la base d'une construction. Ce sera intéressant pour l'un des concepteurs Patrick Andrey qui a en musicologie entrepris un travail colossal "Kreyol Majestic senfonic". Patrick Andrey dans ses œuvres • ©tz Des animations, des prestations Des ballades en train ou en poneys viennent ponctuer la fête. Les visiteurs pourront se divertir tout en faisant la découverte de deux sites Lassalle et Saint-James. Chaque entité se montrera attractive durant la fête. Au musée du rhum, il y aura une animation échasses et une initiation aux arts du cirque. Une exposition des artistes d'hier et d'aujourd'hui rafraichira la mémoire des uns et des autres Les spectacles de la fête du Zouk Durant cette journée, les concepteurs de la codification de la danse zouk répondront aux questions du public. Plusieurs spectacles vont se succéder. Pour le coup d'envoi, à 11 heures ce dimanche 5 juin 2022, Jean-Claude Coco fera une initiation au zouk avant de dédicacer son livre. Un peu plus tard, le Ballet Pom' Kanel de D'Jessy Alamélu se produira sur scène. Puis à 16h, le spectacle Codi-Zouk mis en scène par le chorégraphe international Moise Rippon assisté de Jean Claude Lamorandière permettra aux personnes présentes de s'approprier des thématiques. À 17 h, les zoukeurs seront en live avec la caravane composée de K’ryn, Dave, Michel Linérol, Jean-Marc Templet et Patrick André

