Accident du Lamentin : pas de permis, pas d'assurance et ivre, le conducteur percute et tue un motard

Un homme déjà connu pour permis invalidé suite à des infractions routières, sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique conduisait le véhicule qui a percuté et tué un motard, samedi 14 décembre 2019 vers 22 heures, à Pelletier au Lamentin.

Jean-Claude Samyde •

Un conducteur déjà connu pour des délits routiers

Le samedi 14 décembre dans la soirée, une voiture et une moto se sont télescopées. L'accident s'est produit vers 22 heures à Pelletier, sur le territoire de la Ville de Lamentin.Âgé de 42 ans, le conducteur du véhicule, après une garde à vue au commissariat de police du Lamentin, a été présenté hier (lundi 16 décembre) au tribunal de grande instance de Fort-de-France.Le mis en cause avait un taux d'alcoolémie au dessus de la moyenne. Auteur de plusieurs infractions routières anciennes, il ne possédait pas de permis. Il a percuté le motard en conduisant sans assurance.L'homme est poursuivi pour homicide involontaire. Il encourt une peine de 10 ans de prison. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a décidé de le laisser en liberté, sous contrôle judiciaire. Son procès se déroulera début 2020.