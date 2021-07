Accidents en série en Martinique : 1 mort au Vauclin et 3 blessés à Sainte-Luce

Entre 6h et 7h ce samedi 24 juillet 2021, deux accidents de voitures ont provoqué le décès d’un sexagénaire au quartier Bel Air au Vauclin et 3 blessés sur la RN5, sous le pont de Sainte-Luce.

Guy Etienne •

Un homme de 69 ans a perdu la vie, percuté par sa propre voiture au quartier Bel Air au Vauclin, alors qu'il tentait d'ouvrir le portail de sa maison. Les freins du véhicule positionné dans une descente auraient cédé. Il s'agit donc d'un accident domestique et non de la circulation comme annoncé précédemment dans cet article, à cause d'une confusion d'un membre de la chaine de secours.

C’est le médecin du SAMU qui a déclaré le décès du sexagénaire sur place, à la suite de l'accident survenu vers 6h48.

3 blessés sur la RN5

Toujours dans le sud, un peu plus tôt, vers 6h05, un choc entre deux véhicules légers a fait 3 blessés. L’accident s’est produit sur la RN5, à hauteur du pont de Sainte-Luce, près du bourg.

Les 3 victimes (une femme et 2 hommes) ont été prises en charges par le CHU de Fort-de-France, en urgence relative. Les circonstances de la collision restent à déterminer.