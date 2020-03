Acte de vandalisme : 2000 foyers privés de téléphone et internet au Vauclin au Marin et à Sainte-Anne

Un acte malveillant sur les installations d'Orange la nuit dernière (mercredi 18 mars 2020) provoque la coupure des services de téléphonie fixe et internet pour plus de 2000 foyers et entreprises localisés dans les communes du Vauclin, du Marin et de Sainte-Anne.

Jean-Claude Samyde •

En pleine période de confinement imposée par le Coronavirus, au moment ou la demande de connexions est importante, l'opérateur Orange a été victime d’acte de vandalisme sur son réseau au Vauclin.



Un ou plusieurs individus ont provoqué un incendie dans un local technique. Cet acte malveillant provoque la coupure des services de téléphonie fixe et internet pour plus de 2000 foyers et entreprises localisés dans les communes du Vauclin, le Marin et Sainte-Anne.



Les télécommunications sur réseau mobile sont également coupées à Sainte-Anne dans une zone s’étendant du Calvaire aux Salines, en passant par Beauregard.



Les équipes techniques d'Orange sont mobilisés depuis ce jeudi matin (19 mars) pour rétablir les télécommunications.



Une plainte sera déposée par l'opérateur auprès des forces de l’ordre afin de faire la lumière sur les circonstances de ces dégradations et d’identifier le(s) auteur(s) de ces actes.