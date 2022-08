Admirer les tortues à l'Anse Dufour aux Anses d'Arlet, devient une attraction touristique

Plusieurs centaines de tortues marines traversent nos fonds marins chaque année. Et pour elles, l'Anse Dufour est un passage incontournable, lieu de ponte et de nourrissage. Le site est devenu une véritable attraction touristique à protéger.

Eddylia Eugne Mormin et Jean-Marc Kennenga. •

Il suffit de suivre le cortège de masques et de tubas, pour savoir où se trouvent les tortues. Un spectacle improvisé, en milieu naturel. Le spécimen du jour est un jeune mâle d’environ 1 mètre et d’apparence très sociable. En une heure, il effectue plusieurs allers et venues jusqu’à la plage, là où même les plus petits ont pied.

Dans l’euphorie, difficile pour certains d’observer les 5 mètres de distance règlementaires. Des consignes pourtant indiquées à l’entrée du site, encadrée par des agents de l’ONF (Office National des Forêts), comme Melvin Béatrix, qui observe discrètement l’activité. Après quelques minutes, il relève des signes de stress dans les mouvements de la tortue.

La journée de tous les dangers sera vendredi prochain (5 août 2022) au passage de la 5e étape du tour de Martinique en yoles qui va entrainer une fréquentation très forte du site.

Le risque est d’effrayer ou de blesser les animaux marins. L’ONF en appelle au bon sens et à la responsabilité de la population et des visiteurs.