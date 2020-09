Baisse vertigineuse du trafic aérien en Martinique depuis le début de crise sanitaire

Avec 762 210 passagers transportés de janvier à août 2020 contre plus de 1,4 millions sur la même période en 2019, l'aéroport Aimé Césaire enregistre un recul impressionnant de son trafic aérien. La crise sanitaire frappe durement un aéroport qui affichait un certificat de bonne santé en 2019.

Brigitte Brault •