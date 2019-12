L'aéroport Aimé Césaire de nouveau accessible

Les barrages bloquant les accès à l’Aéroport Martinique Aimé Césaire ce jeudi 19 décembre 2019, ont été levés en début d’après-midi. L’aéroport est de nouveau accessible.

Retour à la normale

Les blocages mis en place ce jeudi 19 décembre 2019, dès six heures aux entrées de l'aéroport n'existent plus. Ils ont été levés en début d'après-midi.Le syndicat CGTM-SOEM avait lancé des actions de blocages sur plusieurs points névralgiques de la Martinique ce jeudi. Le secrétaire général de ce syndicat Daniel Gromat sur Martinique la 1ère avait précisé que " les actions se situaient dans les différentes manifestations contre la réforme des retraites".L'aéroport est opérationnel depuis le début de l'après-midi. Les programmes des vols de ce Jeudi 19 décembre sont maintenus.Les services aéroportuaires invitent les passagers à observer les préconisations d’usage et à anticiper leur arrivée au Terminal passagers afin d’effectuer leurs formalités dans les temps impartis.



Attention aux heures limites d’enregistrement

Les compagnies aériennes débutent leurs enregistrements comme suit : Air France, Air Caraïbes, Corsair, Level : 4 heures avant le départ du vol.

L’heure limite d’enregistrement recommandée étant fixée à H -1h30 avant l’heure de départ théorique pour les compagnies transatlantiques.