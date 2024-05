Affaire Sodem : le procès sur les conditions de mise en place du TCSP s'est ouvert

Le procès de la Sodem a démarré ce vendredi 3 mai à 11h au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Neuf personnes sont appelées à la barre, parmi lesquelles, Serge Letchimy, le président du Conseil Exécutif de la CTM ou encore Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France. Les prévenus devront s'expliquer sur les marchés publics lors de la mise en place du TCSP.

Le procès d'ampleur de la Sodem (Société d’Équipement de la Martinique) s’est ouvert au tribunal correctionnel de Fort-de-France ce vendredi 3 mai à 11h. Dans cette affaire, 6 hommes politiques, dont 5 membres du PPM et 2 administratifs sont cités à comparaître.

Seul Jean Crusol est absent du banc des prévenus. L’ancien président de la Sodem est représenté par Maître Philippe Sénart.

La première partie de la matinée était consacrée à des demandes d’annulation de la procédure de la part des 10 avocats de la défense. Ils remettent en cause l’impartialité de l’expert retenu par le tribunal car il a participé à des commissions d’appel d’offres quand il était à la direction des fraudes.

Le tribunal a décidé de poursuivre le procès.

Aujourd'hui, le profil de chaque prévenu est analysé (revenus, appartenance politique, missions, professions).

Faits reprochés

Alain Alfred, le président de la CTFU et de la société City Up, Auguste Arcade, l’ancien directeur de la Sodem, Jean Crusol, l’ancien président du conseil d’administration de la Sodem sont mis en examen pour "recel de favoritisme" dans le cadre des passations de marché public liées au TCSP et à l’expropriation de plusieurs familles à Sainte-Thérèse.

Les autres prévenus sont jugés pour délit de favoritisme : Thierry Fondelot, ancien président du SMTCP (Syndicat mixte du transport collectif en site propre), Athanase Jeanne-Rose, l’ancien président de la Cacem, Didier Laguerre, en sa qualité de 1er vice-président de la Cacem et Fernand Larmaillard, ancien directeur du SMTCP.

Pour sa part, Serge Letchimy au titre d'ancien président de l'ex-Conseil Régional, est poursuivi pour trois chefs d’inculpation : favoritisme, complicité d’atteinte à la liberté d’accès au marché public et abus d’autorité morale.

Le procès devrait durer 3 jours. Lundi (6 mai), le tribunal examinera la délégation de service public. Mardi, auront lieu les réquisitions et les plaidoiries.