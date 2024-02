Alexandra Louis-Marie sacrée championne des champions 2023 de Martinique

C'est l'escrimeuse Alexandra Louis-Marie, qui inscrit cette année son nom au palmarès de championne des champions de Martinique. Elle a été sacrée ce vendredi 2 février 2024 durant la cérémonie de la 38e nuit des champions, organisée par le Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique (CTOS), au parc culturel Aimé Césaire.

La nuit des champions vise à valoriser et à récompenser les performances remarquables, l'engagement et la détermination des sportifs qui ont fait preuve de talent tout au long d'une saison. Pour 2022/2023, le jury composé de journalistes sportifs, des membres du CTOS et des partenaires du milieu sportif, a décerné le prix suprême des champions de Martinique à Alexandra Louis-Marie.

La Martiniquaise a commencé l'escrime lorsqu'elle était toute petite, à l'âge de 6 ans. À l'époque, elle vivait encore dans l'île et s'entraînait aux Mousquetaires de Ducos. À 14 ans, elle fait partie du Pôle France Antilles-Guyane en Guadeloupe, avant de s'envoler pour l'hexagone en 2010. Elle intègre le prestigieux Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP). Elle est aujourd'hui au club de Levallois-Perret, (le Levallois SC), dans les Hauts-de-Seine.

Un palmarès déjà bien rempli

À 28 ans, la martiniquaise née à Schoelcher est déjà titulaire d'une médaille d'or au Grand Prix de Budapest de 2020 et de trois médailles de championnats du monde (argent à Barcelone en 2020, bronze à Tallin en 2021 et encore argent à Nanjing en 2023).

L'an passé a d'ailleurs été particulièrement couronné de succès pour la jeune sportive. Elle a remporté les titres de championne d'Europe individuelle à l'épée à Plovdiv en Bulgarie, puis sacrée championne d'Europe par équipe à Cracovie en Pologne.

Actuellement sixième joueuse mondiale, l'épéiste est pré-qualifiée pour les Jeux olympiques d'été de Paris.

Les autres récompensés de la soirée