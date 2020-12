Alice Nicar est la nouvelle Miss Ronde Martinique 2020

Xavier Chevalier •

Cette année, cinq candidates âgées de 23 à 33 ans étaient en lice pour obtenir la précieuse couronne portée depuis l’année dernière par Julie Nourel.

Dimanche soir (20 décembre 2020), à l'ancien aérogare du Lamentin, c'est Alice Nicar, 31 ans, de Rivière-Salée, qui remporte le titre 2020.

Alice, 31 ans, Rivière-Salée • ©William Bodard

Les concurrentes ont effectué cinq passages sur la scène. Le premier sur le thème Black Is Beautiful. Elles ont ensuite défilé en tenue de ville, en lingerie, en maillot, et en habits de soirée.

Le jury composé de six personnes, trois hommes et trois femmes. Trois sont des professionnels de la mode, à savoir un photographe, une créatrice, et une professionnelle du maquillage. Les autres membres, sont un représentant de la ville de Fort-de-France, un agent de l’ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) et une cake design (un art culinaire qui consiste à créer des gâteaux d'exception).

L’élection initialement prévue le 3 octobre a été reportée à ce dimanche 20 décembre 2020 à cause de la Covid-19.