"Alliance 97-2" a récompensé les groupes à pied de la 5e édition "Best of carnival"

C'est l'heure des récompenses pour les groupes et formations musicales qui ont participé aux parades du carnaval. Le samedi 29 février "Alliance 972" l'organisateur de la 5e édition "Best of carnaval" a récompensé les participants de la parade nocturne du 1er février à Dillon (Fort-de-France).

Daniel Bétis & JCS •