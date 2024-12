Une censure aurait "des conséquences très graves" pour les Outre-mer, selon le ministre Buffet

Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a déclaré mardi 3 décembre, qu'une éventuelle censure du gouvernement dirigé par Michel Barnier constituerait "un coup dur" aux "conséquences extrêmement graves" pour les territoires.

Le gouvernement de Michel Barnier vit des heures cruciales. Suite au recours au 49.3 par le Premier ministre pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale, La France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé le dépôt de motions de censure. L’issue de ce vote, prévu ce mercredi, à 16 h, ne laisse aucun doute.

Le premier Michel Barnier, a une nouvelle fois appelé mardi soir à la "responsabilité" à la veille d'un vote crucial à l'Assemblée. Il s'est exprimé sur TF1 et France 2 dans une édition spéciale.

Un coup dur pour les Outre-mer

"Cette censure serait un coup dur pour les Outre-mer, qui voient des financements exceptionnels, des projets de loi et des réformes attendus de longue date suspendus, alors que les défis économiques et sociaux auxquels nos territoires sont confrontés ne font que croître", a affirmé le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet dans un communiqué.

François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. • ©IAN LANGSDON / AFP



Évoquant des "conséquences très graves", le communiqué ajoute que "ne pas avoir de budget, c'est priver la Nouvelle-Calédonie d'aides, c'est priver la Martinique d'un protocole vie chère, c'est priver la Guyane de la rétrocession de foncier (...) c’est priver l’ensemble des territoires d’un Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), très attendu en mars prochain…C'est concrètement priver trois millions de nos compatriotes d'un budget qui leur est plus que nécessaire".

"Nos territoires ultramarins vont payer le prix fort", poursuit le communiqué.

Ce Mardi 3 décembre 2024, François-Noël Buffet a affirmé à l'AFP que les territoires d'Outre-mer seraient "sacrifiés" en cas de censure, citant parmi les dossiers mis sur pause si le budget n'est pas adopté le protocole obtenu en octobre en Martinique pour une baisse des prix de 20% au 1er janvier, la prolongation du délai de dépôt des dossiers des victimes des essais nucléaires en Polynésie après 2024 ou un projet de transfert de foncier en Guyane.

Sursaut



Rare lueur d'espoir pour les Outre-mer, députés et sénateurs ont trouvé mardi un compromis sur le projet de loi de "fin de gestion" pour 2024, qui pourrait être définitivement adopté in extremis mercredi.

Ce texte, qui consolide le déficit pour 2024 à 6,1% du PIB, comprend notamment le financement des aides accordées par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie en 2024.

"Sans le vote du PLFG, la Nouvelle-Calédonie serait confrontée dès mi-décembre à des conséquences dramatiques: l'interruption des salaires des agents publics et des médecins, l'arrêt des allocations chômage et une crise énergétique majeure", a alerté mardi le député de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf.