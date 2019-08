L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) sera versée à compter du 20 août 2019

© Martinique 1ère L'Allocation de Rentrée Scolaire concerne les enfants de 6 à 18 ans.

Où toucher l’ARS ?

Selon le niveau de ressources de chaque foyer, cette aide est modulée en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge (depuis le 1er juillet 2019)*.Son montant s’élève à 368,84 euros pour les 6 à 10 ans, à 389,19 euros pour les 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Le versement est anticipé en revanche à la Réunion et à Mayotte*, où la rentrée a lieu plus tôt (le 1er août).Les parents d’enfants de 6 à 15 ans n’ont aucune démarche à accomplir. Elle est versée automatiquement aux familles déjà allocataires qui remplissent les conditions. Les allocataires dont l’enfant atteint son sixième anniversaire après le 31 décembre 2019 et est admis en cours préparatoire (CP) à la rentrée scolaire, doivent adresser un certificat de scolarité pour bénéficier de l’ARS.Par contre, les parents d’adolescents âgés de 16 à 18 ans n’ont pas à fournir de justificatif de scolarité pour bénéficier de cette aide. Une déclaration sur l’honneur assurant que l’enfant est bien scolarisé suffit.Cette ARS est versée sur le compte des allocataires, via un virement bancaire en une seule fois par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), ou la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) dont ils dépendent.En France, l’ARS bénéficie à environ 3 millions de familles et 5 millions d’enfants.