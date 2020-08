L'allocation de rentrée scolaire augmentée de 100 euros par enfant

À partir du lundi 18 août 2020, l'allocation de rentrée scolaire sera versée sous conditions de ressources aux parents par la Caisse d'allocations familiales et augmentée de 100 euros. En 2019, 66 599 enfants ont bénéficié de cette aide en Martinique.

Brigitte Brault •

14 796 406 euros versés par la Caf en Martinique

La rentrée scolaire approche et avec elle son lot d'achats de fournitures scolaires et de vêtements. Cette année, la Caisse d'Allocations Familiales a augmenté exceptionnellement de 100 euros l'aide versée aux parents des enfants scolarisés.Elle sera versée à partir du 18 août 2020.Cette augmentation est liée à la crise sanitaire consécutive au Covid-19 et aux problèmes économiques et sociaux qui en découlent.Les foyers qui ont à charge au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans et sous condition de ressources bénéficient de cette aide.Elle est d'un montant de :♦469, 97 euros pour la tranche d'âge 6-10 ans♦490, 39 euros pour la tranche d'âge 11-14 ans♦503, 91 euros pour la tranche d'âge 15-18 ansCette aide est versée automatiquement aux parents lorsque les enfants ont entre 6 et 15 ans.Entre 16 et 18 ans, la CAF précise que la déclaration de scolarité ou d'apprentissage des enfants s'effectue directement en ligne sur le site de la CAF ou sur l'application mobile "Caf-Mon compte".Lorsque l'enfant a moins de 6 ans et entre déjà en CP, les parents doivent transmettre à la CAF un certificat de scolarité à récupérer auprès de l'établissement qui l'accueille.66 599 enfants ont bénéficié de cette aide en 2019.