Ambre Bozza, Miss Martinique 2019, dresse le bilan de son année et critique la délégation Miss Martinique 

Durant l’année, j’étais tenue par un contrat et je veux surtout garder le positif de mon année, mais j’ai voulu aussi prévenir celle qui pourrait me succéder, de la réalité.



Je n’ai pas voulu être accusatrice ni énervée. Je ne l’ai absolument pas fait dans un mouvement de colère, mais plus un mouvement de vérité. C’est un bilan que je tire de mon année et forcément je parle du comité parce que c’est une année avec eux.



Mais pour le bilan, j’ai quand même eu de très belles rencontres durant cette année. Il faut parler du négatif parce qu’il est arrivé.



Je préfère me concentrer sur le positif et aller de l'avant parce que comme je l’ai écrit, c’est vraiment une page qui se tourne, mais c’est la continuité d’une histoire.

Vraiment aller de l'avant, je pense que c’est ça le plus important et se nourrir du positif parce que c’est ça le véritable carburant.

Ambre Bozza