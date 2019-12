Angela Davis invitée de marque des 75 ans de l'Union des Femmes de Martinique

Pour ses 75 ans, l'Union des Femmes de Martinique (UFM) reçoit la militante américaine Angela Davis. Mardi 3 décembre 2019 à 18h30 au Grand Carbet à Fort-de-France, Angela Davis parlera de son parcours et de sa contribution aux luttes sociales dans son pays et dans le monde.

Ronny Regard •

Conférence d'Angela Davis La conférence d'Angela Davis, mardi 3 Décembre 2019 à 19 heures au Grand Carbet du Parc Floral à Fort-de-France (ouverture des portes à 18h30).

Pour permettre à ceux qui ne pourront pas assister à l'événement, l'UFM mettra en place un Facebook live.

Pour célébrer ses 75 ans, l' UFM (Union des Femmes de Martinique) accueille mardi 3 décembre 2019 au Grand Carbet du Parc Floral à Fort-de-France, la militante Afro- Américaine, Angela Davis À cette occasion, Angela Davis, 75 ans, reviendra sur son parcours en tant que militante des droits civiques. Membre du parti communiste, proche du mouvement des Blacks Panther. Emprisonnée en 1971, elle est libérée en 1972 grâce à une forte médiatisation de son procès.Engagée sur tous les fronts Angela Davis à également été professeur de philosophie et candidate à la vice-présidence des États-Unis dans les années 80."Fêter les 75 ans de l’Union des Femmes de Martinique avec Angela Davis est pour nous tout un symbole. C’est la rencontre de 2 "grandes dames" de 75 ans", explique Rita Bonheur, la présidente de l'UFM.L’Union des femmes de Martinique créée en 1944, est la première association féministe de Martinique et de la Caraïbe. Elle milite contre les violences faites aux femmes, pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans une société plus juste.