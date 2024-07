Angèle Laupa, ancienne juge prud’homale CGTM au tribunal de Fort-de-France, s'est éteinte

L'ancienne cadre référente, enseignante de l'AFPA, militante de la CGTM et juge prud'homale, Angèle Laupa n'est plus. Elle a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. Elle est décédée des suites de maladie dans un hôpital parisien le samedi 20 juillet.

Née d’une fratrie de 16 enfants, elle était d’une grande sagesse toujours à l’écoute de l’autre. Après ses premières classes en Martinique, elle poursuit ses études dans l’Hexagone.

Une belle carrière au service de l’autre

Apprendre, se former, réfléchir pour réaliser un projet a toujours été son crédo. Angèle Laupa a commencé sa carrière dans l’administration, en tant que secrétaire à l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) premier organisme de formation qualifiante.

Puis, elle enseigne pendant des décennies au sein de l'institution à Dillon à Fort-de-France, transmettant des connaissances, des valeurs et des savoirs à de multiples stagiaires.

Une grande implication au sein du pays Martinique

Le sens du dialogue, de la justice, du respect et de la dignité la conduisent au syndicalisme aux côtés de la Confédération générale du travail (CGT). Angèle Laupa était une personnalité, un caractère et une manière d’être. Elle rappelait souvent aux jeunes militants l’importance des principes démocratiques, de la liberté fondamentale et des droits de l’homme.

Le syndicalisme demeure une irremplaçable école de la fraternité, de chaleur humaine et de courage. C’est le refus de se faire humilier. ...Être syndicaliste c’est participer aux bonheur des salariés tout en respectant la différences des autres. Angèle Laupa, ancienne syndicaliste de la CGTM

La rigueur, la détermination, le sens du devoir ont permis à l'intéressée d'intégrer lors d’élections professionnelles le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France, juridiction civile compétente pour concilier, ou, à défaut de juger les litiges individuels, nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage de droit privé entre employeurs et employés (licenciement, litige sur les salaires, congés).

Juge prud’homale, pour sa connaissance du monde du travail, elle a été durant de nombreuses années présidente de la section activités diverses.

Ses conviction l’ont aussi amenées à partager les valeurs du groupe combat ouvrier.

La Martinique perd une femme de cœur, militante du monde du travail. Angèle Laupa s’est battue durant ces dernières années contre la maladie. Elle s’est éteinte paisiblement samedi 20 juillet 2024, dans un hôpital parisien.

Ses obsèques et son incinération auront lieu prochainement à Paris. Sa famille lui rendra au mois d'Août un hommage sur sa terre natale.