L'"Apapam" plaide pour une autre image du père martiniquais

Le rôle et la place du père

Marc-François Calmo

Pa-pa. Ce sont souvent les deux premières syllabes qui viennent aux lèvres d’un bébé. Ce dimanche 16 juin, c'est la fête des pères.Papa, on le devient, mais chacun le vit à sa façon. La paternité a bouleversé, épanouit, fait grandir, ou réagir. La société évolue et de plus en plus de papas revendiquent leur paternité et l’épanouissement qu’ils en tirent.L’Association des papas de la Martinique existe depuis le 17 avril 2019 mais est en gestation depuis plusieurs années. Ses membres fondateurs considèrent que "la figure paternelle est aujourd’hui altérée"..."Cela doit cesser".Pour ce faire, l'association a vocation de défendre les papas à sauvegarder ou à faire naître des relations d'amour et d'assistances avec leurs enfants.L'Apapam a inauguré ses locaux hier (samedi 15 juin) à l'ancienne école Cardin de l'Hermitage, en présence de Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France.Si vous souhaitez prendre contact avec l’association, consultez l’adresse suivante : association.lapapam@gmail.com