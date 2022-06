Appel à candidatures dans l’armée de l’air en Martinique : 4000 postes à pourvoir

L’Armée de l’Air et de l'Espace recrute en ce moment dans l’hexagone et en Outremer. Cette nouvelle campagne nationale concerne les jeunes âgés de 16 à 30 ans, ayant un niveau de 3e minimum et jusqu’à Bac +5. La formation est rémunérée, les candidats retenus sont entièrement pris en charge et les ultramarins peuvent bénéficier d'une prime d'installation.

Guy Etienne •

Une nouvelle campagne nationale est lancée par l’armée de l’air en direction des jeunes âgés de 16 ans minimum. 4000 emplois d’aviateurs sont à pourvoir et pas seulement des postes de pilotes.

Nous proposons de nombreuses offres d’emplois à toute personne en quête de sens, de valeurs et de nouvelles opportunités professionnelles. L’Armée de l’Air et de l’Espace n’est pas composée que de pilotes. Nous recrutons aussi des informaticiens, des mécaniciens, des logisticiens, des commandos, des gestionnaires ressources-humaines, des moniteurs de sport, des électrotechniciens, des conducteurs routiers, etc… L’AAE (Armée de l’Air et de l’Espace)

Chaque année, l'Armée de l'Air et de l'Espace recrute en France dans plus de 50 métiers. • ©Cap/Facebook Armée de l’Air et de l’Espace / Sébastien Lafargue / Emma LE ROUZIC

L’armée de l’air assure au quotidien la protection de l’ensemble du territoire français et de ses concitoyens. Un millier de personnes surveillent l’espace aérien, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. "Notre spécificité c’est d’être la police du ciel".

Une armée féminisée

Ce corps de défense majoritairement masculin jadis, a favorisé la mixité au fil du temps. Aujourd’hui, cette armée revendique près d’un quart de troupes féminines en son sein.

Notre armée est la plus féminisée d'Europe avec 24% de ses effectifs. Être aviatrice, c'est ne ressentir aucune différence en termes de respect, de salaire ou encore de perspectives d'évolution. En effet, nous garantissons l’égalité de traitement, tant sur le plan de la paye que du déroulement de carrière. L’armée de l’air

Les femmes représentent 24% des effectifs de l'Armée de l’Air et de l’Espace en France. • ©Cap/Facebook Armée de l’Air et de l’Espace / DR

1300 euros net par mois

Cette nouvelle campagne de recrutement concerne les jeunes âgés de 16 à 30 ans, ayant un niveau de 3e minimum, ou possédant un diplôme jusqu’à Bac +5. Les candidats retenus sont intégralement pris en charge (transport, hébergement et restauration). La formation d’intégration est rémunérée et les futurs militaires ultramarins bénéficient d’une prime d’installation.

Quand le jeune quitte on île, on lui paye son billet d'avion pour aller effectuer sa formation militaire et professionnelle. La solde est 1300 € net au début et ils sont nourris, logés, blanchis. Après leur formation, ils rejoignent sur le territoire national, leur base aérienne d’affectation où ils ont une chambre à disposition. Ensuite, ils peuvent prendre un appartement à l'extérieur, auquel cas, on les aide à s'installer en leur accordant une prime. Sergent-chef Delamarre Aurélie, conseillère en recrutement et chargée de la communication de l’armée de l’air en Martinique

Des appareils de l'Armée de l’Air et de l’Espace • ©Cap/Facebook Armée de l’Air et de l’Espace / C. Vernat / Jean-Luc BRUNET / E. le Rouzic

En 2021, sur les 3500 postes qui étaient proposés, 47 Martiniquais ont été recrutés par l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Pour les personnes intéressées par la communauté des aviateurs, cliquez →ICI.