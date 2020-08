Appel à la générosité pour soutenir le cycliste Yannis Cidolit victime d'un grave accident en mer

Le monde du cyclisme lance l'appel à la solidarité en faveur de Yannis Cidolit, 24 ans, victime d'un grave accident en mer, le 6 août dernier aux Anses d'Arlet.

An foss pour Yannis CIDOLIT

L’appel à la générosité pour soutenir le coureur cycliste Yannis Cidolit, victime d’un grave accident de baignade aux Anses d'Arlet. Il a eu le bras droit sectionné par l’hélice d’un bateau le 6 août 2020.Une enquête est toujours en coursPendant ce temps, le monde du cyclisme s’organise pour soutenir ce jeune homme de 24 ans. Une cagnotte a été lancée samedi (8 août 2020) par son club le Madinina Bikers sur la plateforme Leetchi.Cette campagne est intitulée "An foss pou Yannis Cidolit", explique Eddy Marie-Sainte, le président du club.Cette cagnotte sera en ligne pendant à peu près deux mois.Quant à Yannis Cidolit, il a confié à ses proches et ses amis qu’il continuait à se battre et qu’il avait toujours le moral.