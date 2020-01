L'appel à la grève de l'intersyndicale de l’éducation nationale reçoit un large écho

Le mouvement de grève dans les établissements du second degré prend de l'ampleur à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale. A la Trinité (photo ci-contre) une délégation du personnel gréviste se dirigeait vers la sous-préfecture ce matin (21 janvier 2020).



Brigitte Brault •

Au Gros-Morne, aux Trois-îlets, à la Trinité, à Fort-de-France, du nord au sud de l'île les mouvements de protestations contre la réforme des retraites et du baccalauréat se multiplient dans les établissements du second degré.Suivie à 77 % hier (20 janvier 2020), le mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale (Snes-FO-SNUEP-FSU-CGT-Unsa) ne faiblit pas.Voyez le blocage du collège Euzhan Palcy ce matin au Gros-Morne.A Fort-de-France, les enseignants des lycées Bellevue, Joseph Gaillard, Schoelcher et Dumas Jean-Joseph ont distribué des tracts pour faire connaître leurs revendications. Ici, ils se positionnent sur le rond-point de la Pointe des Nègres à Fort-de-France.Manifestation de l'intersyndicale de l'éducation nationale au rond-point Dorothy à Fort-de-France.Manifestation de l'intersyndicale de l'éducation nationale au rond-point de Chateauboeuf à Fort-de-France.A la Trinité, plus de 200 personnes des établissements du Nord-Atlantique ont marché vers la sous-préfecture. Voyez ces images prises ce matin 21 janvier 2020.