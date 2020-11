Apprendre les codes du numérique pour mieux se comprendre

Le numérique peut vite devenir une barrière entre les générations si nous en ignorons les codes. Une web-conférence "Connexion digitale ... on en parle" propose des clefs de compréhension du digital entre parents et adolescents avec l'appui d'un sociologue.

Chacun dans sa bulle ! Avec d’un côté des jeunes qui sont parfois “sans filtres” sur les réseaux, ou qui se perdent dans des parties de jeu qui sembleraient sans fin. Et de l’autre des parents qui ne réalisent pas toujours les conséquences (positives ou négatives) que peuvent avoir les actions de leurs ados sur leur future recherche d’emploi ou leur bien-être général. Association Up and Space et Diambars.

Bonjour à tous ! Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cet évènement co-organisé avec la team @Diambars et Up & Space Martinique.

Up & Space Martinique.

Les organisateurs

Contacts et intervenants Pour se connecter : https://www.facebook.com/Ledigitaletnous972



Contacts pour la web-conférence :



- Stéphanie Africa et Peggy Ravin (Up and Space) : 0596 516 976

- Corinne Bonnaire Anglionin : 0696 267 044 et Mylène Glondu : 0606 943 440 (Diambars)



Intervenants :



- Stéphanie Africa : médiatrice numérique

- Rising Opossum (Associaton E-sport)

- Louis Félix Ozier Lafontaine : sociologue



Lien pour la web-conférence (gratuite) :



Facebook : https://m.facebook.com/Ledigital

Ledigitaletnous.com



Contact pour les ateliers seniors (Rivière-Salée):



Tel : 0596 51 69 76.







Les soirées sur le canapé peuvent vite devenir silencieuses au sein d'une même famille. Les adolescents n'en finissent plus de rechercher les derniers jeux vidéos sur leur tablette et les parents regardent machinalement leur messagerie professionnelle et personnelle sur leur smartphone tout en répondant aux messages envoyés sur une autre messagerie...Et le silence s'installe ...Face à ce constat, des professionnelles du numérique regroupées en association, Stéphanie Africa et Peggy Ravin (Association Up and Space), Corinne Bonnaire Anglionin et Mylène Glondu (Association Diambars) organisent une web-conférence le jeudi 26 novembre 2020 à 18 h 30 sur deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram.Cette conférence () a pour but de pousser les ados et les parents à la réflexion et de s'ouvrir sur leurs pratiques afin de créer une relation de confiance et de dialoguer.Pour le parent il s'agit de comprendre comment s’intéresser aux pratiques numériques des ados sans pour autant être intrusif.En fonction des questions reçues d'autres sujets seront abordés à la demande.Plus important encore est de savoir que ce que l'on publie sur les réseaux sociaux est accessible aux recruteurs et au grand public et de ce fait de savoir quelle image nous voulons projeter à nos futurs employeurs.Pour les adolescents (mais pour les adultes aussi !) les jeux vidéo peuvent avoir un impact sur la santé.Les échanges avec des professionnelles du digital et du du E-sport, créateur d'emploi, donneront des éléments de réponse et des clefs pour ouvrir les perspectives d’avenir professionnel et rassurer les parents sur l’usage que font leurs adolescents des jeux vidéo. Diambars Martinique et Up and Space s'associent pour proposer cette web-conférence.Les programmes socio-éducatifs et sportifs de Diambars (acteurs de l'éducation) s'adressent aux jeunes âgés de 13 à 25 ans. Les animateurs utilisent le sport comme levier pour, une meilleure insertion dans le monde professionnel : mieux se connaître pour mieux communiquer avec l'autre et s'ouvrir au monde.Le sport peut être un formidable terrain d'expérimentation sur la question du rôle des réseaux sociaux dans le parcours scolaire et professionnel des jeunes.Diambars utilise le sport passion comme moteur pour l'éducation et inscrit ses projets dans le cadre des recommandations de l'Éducationour Tous.Partenaire Sport Éducation de l’Unesco, Diambars se mobilise et mobilise ses partenaires pour promouvoir l’éducation en créant des espaces de rencontres, de partage et d'échanges, tout en favorisant le savoir, le savoir-faire, le savoir-être auprès des jeunes publics.Up and Space a pour but de rendre accessible l’univers du numérique aux néophytes et accompagner les associations et les petites structures dans leur transformation digitale par le biais d’outils innovants et de formations certifiantes.Hors confinement, des ateliers sont proposés par Up and Space aux seniors à Rivière-Salée et des accompagnements sont organisés selon les niveaux des participants.Des seniors qui peuvent être actifs ou retraités, unis par une même motivation, continuer à comprendre l'évolution du numérique et communiquer de façon efficace et créative.