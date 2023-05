Après avoir remporté le championnat, les féminines du RC Rivière-Pilote visent la Coupe de Martinique

Réaliseront-elles l'exploit pour la 3e année consécutive ? Les violines en ont l'ambition et l'ont démontré au cours de la saison. Victorieuses du Club Franciscain en finale du championnat samedi dernier (13 mai 2023), elles veulent ce mercredi soir (17 mai 2023), décrocher leur place en finale de la Coupe de Martinique.

Peggy Pinel-Fereol •

"Nous avons travaillé dur pour ça", Ève Hieu, joueuse polyvalente du Racing Club de Rivière-Pilote est claire. L'équipe se donne chaque jour les moyens de ses ambitions.

Nous sommes soudées et nous ne formons qu'une seule famille avec les joueuses et les encadrants. C'est important. Il faut rester unis pour réussir.

Une équipe soudée

Les violines n'ont essuyé que deux matchs nuls durant la saison et se sont classées sur la deuxième marche du podium. À l'issue d'un match de finale intense samedi 13 mai 2023 au complexe sportif Michel Thalmensy du Lorrain, elles se sont imposées 2 buts à 1 face au Club Franciscain.

Nous avons un groupe super. Les filles sont concentrées et travaillent pour la victoire. Elles ont repris depuis août et s'entraînent régulièrement, trois fois par semaine, voire quatre fois. Elles ont adhéré au projet présenté et c'est pour cela que les résultats suivent. Hervé Gervais, entraîneur

Un rythme très soutenu pour ces femmes qui doivent également concilier sport, vie professionnelle et personnel.

Il faut toujours garder en tête que quand on veut, on peut. Quand on aime quelque chose, parfois il faut faire des sacrifices. C'est de là que vient notre force. C'est vrai que parfois c'est compliqué pour les mamans de répondre présente, mais malgré tout, elles arrivent à trouver le moyen de venir aux entraînements régulièrement. D'ailleurs je les félicite, autant celles qui sont scolarisées que les parents. Ève Hieu, joueuse polyvalente

La prochaine échéance pour les pilotines du Sud est la demi-finale de la Coupe de Martinique face à l'Avenir Football Club prévue mercredi soir (17 mai 2023) au Diamant. Sans oublier la Coupe Vyv. Elles seront opposées aux meilleures équipes féminines des Antilles-Guyane.

Nous gardons la tête sur les épaules, tout est possible, on ne sait jamais. Nous gardons notre objectif en tête à savoir gagner mercredi soir pour arriver en finale le samedi 27 mai. Et l'objectif a grandi. Par rapport à notre victoire de samedi, nous allons participer à la Coupe Vyv. Ce sera une première pour nous, donc c'est sûr que nous allons tout faire pour la gagner.

Les joueuses du Racing Club de Rivière-Pilote. • ©Ligue de football de Martinique

Nous allons représenter le football martiniquais à la Coupe Vyv qui se déroule en juin. Donc nous travaillons sur le doublé, voire le triplé. Hervé Gervais, entraîneur

Concernant la Coupe Vyv, les violines seront opposées à l'équipe de Saint-Martin.

Gagnante du championnat 2022 et 2023, de la coupe de Martinique en 2021 et 2022, le Racing Club de Rivière-Pilote entend bien étoffer un palmarès déjà riche.