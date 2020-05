Après trente mois d'enquête la police interpelle un individu impliqué dans le meurtre de Yoan Darvin

Une opération de police judiciaire a permis l'interpellation le 13 mai dernier d'un individu de 36 ans, susceptible d'être l'auteur du meurtre de Yoan Darvin survenu le 26 octobre 2017. Recherché depuis plus de deux ans, le mis en cause a été placé en détention au centre pénitentiaire de Ducos.

Jean-Claude Samyde •